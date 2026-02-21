Зимняя Олимпиада — 2026
«Показывать правду»: участник СВО о съемке документальных фильмов

Участник СВО призвал показывать правду в документальных фильмах о спецоперации

Илья Казаков Илья Казаков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В документальных фильмах о специальной военной операции необходимо показывать правду и героев, заявил NEWS.ru участник СВО Илья Казаков на торжественной церемонии открытия IV Международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев». По его словам, их необходимо продвигать вместо западных фильмов по комиксам.

Правду показывать <…> и показывать героев. Потому что если наша молодежь будет ориентироваться на героев Запада, на какой-то Marvel <…>, то и не будут знать своих героев. Героев Великой Отечественной [войны], героев локальных войн и героев СВО, [тогда] светлого будущего у нас не будет. Поэтому просто показывать героев, показывать правду, — уточнил Казаков.

Ранее участник СВО сообщил, что федеральная программа «Время героев» дает возможность ветеранам боевых действий быть полезными своей стране. Казаков подчеркнул, что сам проходит стажировку после обучения.

Также писатель Захар Прилепин рассказал, что президент России Владимир Путин лично следит за отбором кадров в системе госуправления среди участников СВО. По его словам, претенденты — это бойцы с наградами, выдающимися биографиями и высоким уровнем образования.

