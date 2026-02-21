Глава Минкульта подчеркнула важность документального жанра для России В Минкульте назвали работу отечественных кинодокументалистов важной как никогда

Документальное кино играет важную роль в формировании национального самосознания и сохранении исторической правды, заявила на открытии фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев» министр культуры РФ Ольга Любимова. Министр выразила уверенность, что собранные в программе истории не оставят зрителей равнодушными, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам министра, работы документалистов в России сегодня важны как никогда, поскольку они позволяют зафиксировать текущие события с максимальной достоверностью. Ключевой ценностью представленных на фестивале картин является их способность вести честный диалог.

Именно правдивость повествования и честный диалог со зрителем отличают этот смотр, — отметила глава ведомства.

Любимова отметила высокую преданность делу российских и зарубежных специалистов, чья целеустремленность позволила создать глубокие и искренние работы о героях современности.

«RT.Док: Время наших героев» — это международный выездной зрительский фестиваль, целью которого является популяризация лент о патриотах, военных врачах и добровольцах. В этом году зрительская программа включает 38 фильмов от авторов более чем из 15 стран мира. Главным партнером мероприятия стал Национальный центр «Россия».

На церемонии открытия также выступила редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что отечественные фильмы открывают глаза людям в странах НАТО, рассказывая им, что на самом деле происходит в зоне СВО и что представляет собой конфликт на Украине.