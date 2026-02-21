Сдобная классика: готовим на Масленицу домашние ватрушки

Нет ничего вкуснее свежеиспеченной ватрушки с холодным молоком. Главная задача здесь — добиться того, чтобы тесто было мягким, как пух, а творожная начинка не пересохла и не вытекла при запекании.

Для теста приготовьте опару: смешайте 250 мл теплого молока, 1 ст. л. сахара и 7 г сухих дрожжей. Через 15 минут, когда появится пена, добавьте 1 яйцо, 50 г растопленного сливочного масла и 450 г просеянной муки. Замесите мягкое тесто и оставьте его в тепле на 1,5 часа. Для начинки возьмите 400 г жирного творога, разотрите его с 3 ст. л. сахара, 1 яйцом и 1 ст. л. манки — именно манка впитает лишнюю влагу и сделает начинку стабильной.

Разделите подошедшее тесто на равные шарики размером с крупное яблоко и выложите их на противень. Дайте им постоять 20 минут. Затем возьмите обычный стакан, смажьте его дно маслом и с силой прижмите в центре каждого шарика, создавая глубокую лунку. Наполните углубления творожной массой (примерно по 1,5 ст. л. в каждую). Смажьте края теста взбитым желтком и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Когда бортики станут золотистыми, а аромат разлетится по всему дому — ватрушки готовы.

Совет: чтобы начинка была похожа на нежный крем, обязательно пробейте творог блендером или протрите через мелкое сито перед смешиванием с сахаром.

Еще один вариант ватрушек — блинный — смотрите на нашем сайте.