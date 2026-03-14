Сверху хруст картошки, внутри курица: эти шницели в самое сердце, а продукты — простецкие

Фото: D-NEWS.ru
Если обычные куриные отбивные уже надоели, попробуйте этот вариант. Секрет шницелей — в густой картофельной смеси, которая образует вокруг мяса румяную, хрустящую корочку. Снаружи получается золотистая «шубка», а внутри — сочная курица.

В итоге получается плотная, аппетитная корочка, которая приятно хрустит и пропитывается соком курицы.

Ингредиенты: куриное филе — 2 шт., картофель — 2–3 средние штуки, яйцо — 1 шт., мука — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, любимые специи — по желанию, растительное масло — для жарки.

Приготовление: куриное филе разрезать на пласты и слегка отбить. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу. Картофель очистить и натереть на крупной тёрке. К тёртому картофелю добавить яйцо, муку и щепотку соли, перемешать — должна получиться густая масса.

Каждый кусочек курицы обмазать этой картофельной смесью со всех сторон, слегка прижимая, чтобы она хорошо держалась. Выложить шницели на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и жарить на среднем огне примерно по 8–10 минут с каждой стороны до румяной корочки. Крышкой не накрывать — тогда картофель получится особенно хрустящим.

Картошка скучно, скажете вы? Ранее мы делились рецептом Романофф — это картофельное чудо за 10 минут.

Проверено редакцией
Читайте также
Ужин без лишних хлопот: нежная и быстрая картофельная запеканка с фаршем
Семья и жизнь
Ужин без лишних хлопот: нежная и быстрая картофельная запеканка с фаршем
Без яиц, без дрожжей и без духовки: картофельная лепешка фокачча с сыром — воздушная и мягкая
Общество
Без яиц, без дрожжей и без духовки: картофельная лепешка фокачча с сыром — воздушная и мягкая
Курица во сне: к деньгам или хлопотам
Семья и жизнь
Курица во сне: к деньгам или хлопотам
Вкусный ужин: куриные шницели и макароны по-итальянски. Продукты самые простые, но получается очень интересно
Общество
Вкусный ужин: куриные шницели и макароны по-итальянски. Продукты самые простые, но получается очень интересно
Отбивные из грудки больше не жарю, запекаю в сырном кляре: рецепт нежного, хрустящего шницеля
Общество
Отбивные из грудки больше не жарю, запекаю в сырном кляре: рецепт нежного, хрустящего шницеля
Ольга Шмырева
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

