Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 16:10

Винегрет с жареной картошкой: шикарный способ оживить знакомый витаминный салат — а ещё тут зелёная заправка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычный винегрет знают все, но стоит заменить варёную картошку на жареную — салат сразу становится совсем другим. Появляется тёплая хрустящая нотка, лёгкий аромат жареного картофеля и ощущение, будто это уже не «дежурный» салат из холодильника, а полноценное ресторанное блюдо.

А зелёная заправка с укропом и зелёным луком делает вкус ещё ярче и свежее. Такой винегрет даже те едят с удовольствием, кто к классическому обычно равнодушен.

Ингредиенты: картофель — 4 шт., свёкла — 2 шт., морковь — 1 шт., солёные огурцы — 2–3 шт., красный лук — 1 шт., зелёный горошек — 150 г, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу.

Для зелёной заправки: укроп — небольшой пучок, зелёный лук — небольшой пучок, оливковое масло — 4 ст. л., горчица — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л., чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: свёклу и морковь отвариваем до готовности и нарезаем кубиками. Картофель режем небольшими кубиками и обжариваем на сковороде до румяной корочки. Огурцы и красный лук тоже нарезаем кубиками.

Для заправки мелко рубим укроп и зелёный лук, смешиваем с оливковым маслом, горчицей, лимонным соком и перцем. Получается очень ароматная зелёная заправка с ярким свежим вкусом.

Соединяем все овощи, добавляем зелёный горошек и аккуратно перемешиваем с заправкой. Жареный картофель лучше класть в салат слегка тёплым — тогда вкус получается особенно интересным.

Личный опыт: после такого варианта обычный винегрет дома почти перестали готовить. Жареная картошка делает салат более сытным и ароматным, а зелёная заправка убирает то «столовское» происхождение классического винегрета.

Проверено редакцией
Читайте также
Весенне-летний винегрет готовлю так: ну просто умопомрачительно вкусно — зеленая заправка и легкость
Общество
Весенне-летний винегрет готовлю так: ну просто умопомрачительно вкусно — зеленая заправка и легкость
Винегрет с запеченной соломкой картошки: весенний вариант с заправкой из пучка зелени, оливкового масла и зернистой горчицы
Общество
Винегрет с запеченной соломкой картошки: весенний вариант с заправкой из пучка зелени, оливкового масла и зернистой горчицы
Натираю свеклу, добавляю кефир и огурец — получается литовский холодник: летом готовлю его постоянно
Общество
Натираю свеклу, добавляю кефир и огурец — получается литовский холодник: летом готовлю его постоянно
Беру свеклу и столовый хрен — польский цвикли получается шикарный: острая закуска ко всему
Общество
Беру свеклу и столовый хрен — польский цвикли получается шикарный: острая закуска ко всему
Необычные драники с батоном: оладьи из сырого картофеля из румынской кухни — рецепт из газеты 1963 года
Общество
Необычные драники с батоном: оладьи из сырого картофеля из румынской кухни — рецепт из газеты 1963 года
винегреты
свекла
простой рецепт
салаты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ осудили настойчивость США в отношении Китая
В Москве почти на треть вырос спрос на книги определенного жанра
Участник «Времени героев» стал зампредом правительства одного региона
Школьница 1,5 года притворялась смертельно больной, чтобы не ходить в школу
Свищев возглавил Федерацию лыж и сноуборда: чем займутся Вяльбе и Губерниев
Раскрыта ужасная правда об ожирении россиян
Предупреждение Латвии и прозрение Пентагона: новости СВО на вечер 19 мая
Стало известно, сколько в России репродуктивно здоровых граждан
В Дамаске выросло число пострадавших при взрыве автомобиля
Диетолог ответила, чем заменить сладкую газировку
Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕС и ЕАЭС побыстрее
Оверчук: нормальные отношения между Баку и Ереваном сложились благодаря РФ
«Прибиты, как стальные гвозди»: в Китае унизили Трампа в Храме Неба
Юрист ответил, может ли сотрудник покинуть офис из-за жары
Эксперт раскрыла, почему домашние питомцы несут смертельную опасность
Почему не работает мобильный интернет в Петербурге 19 мая: сбои, атаки
США могут не признать спецпосланника Евросоюза по Украине
Сосед по квартире расправился с девушкой и спрятал тело в диване
Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла
В США раскрыли, в каком случае Вашингтон применит силу против Кубы
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.