Винегрет с жареной картошкой: шикарный способ оживить знакомый витаминный салат — а ещё тут зелёная заправка

Обычный винегрет знают все, но стоит заменить варёную картошку на жареную — салат сразу становится совсем другим. Появляется тёплая хрустящая нотка, лёгкий аромат жареного картофеля и ощущение, будто это уже не «дежурный» салат из холодильника, а полноценное ресторанное блюдо.

А зелёная заправка с укропом и зелёным луком делает вкус ещё ярче и свежее. Такой винегрет даже те едят с удовольствием, кто к классическому обычно равнодушен.

Ингредиенты: картофель — 4 шт., свёкла — 2 шт., морковь — 1 шт., солёные огурцы — 2–3 шт., красный лук — 1 шт., зелёный горошек — 150 г, растительное масло — для жарки, соль — по вкусу.

Для зелёной заправки: укроп — небольшой пучок, зелёный лук — небольшой пучок, оливковое масло — 4 ст. л., горчица — 1 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л., чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: свёклу и морковь отвариваем до готовности и нарезаем кубиками. Картофель режем небольшими кубиками и обжариваем на сковороде до румяной корочки. Огурцы и красный лук тоже нарезаем кубиками.

Для заправки мелко рубим укроп и зелёный лук, смешиваем с оливковым маслом, горчицей, лимонным соком и перцем. Получается очень ароматная зелёная заправка с ярким свежим вкусом.

Соединяем все овощи, добавляем зелёный горошек и аккуратно перемешиваем с заправкой. Жареный картофель лучше класть в салат слегка тёплым — тогда вкус получается особенно интересным.

Личный опыт: после такого варианта обычный винегрет дома почти перестали готовить. Жареная картошка делает салат более сытным и ароматным, а зелёная заправка убирает то «столовское» происхождение классического винегрета.