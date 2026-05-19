Необычные драники с батоном: оладьи из сырого картофеля из румынской кухни — рецепт из газеты 1963 года

Сейчас драники чаще всего готовят только с картошкой и луком, а вот в румынских рецептах 60-х была своя интересная хитрость — в тесто добавляли размоченный белый батон. Благодаря этому оладьи получались особенно нежными внутри, но с хрустящими румяными краями. Рецепт нашли в газете 1963 года, и, честно говоря, даже спустя столько лет он всё ещё работает идеально — простые продукты, а вкус такой, что тарелка пустеет моментально.

Особенно вкусно есть такие оладьи прямо со сковороды — пока края еще хрустят. А со сметаной они вообще исчезают моментально.

Ингредиенты

Картофель — 6–7 шт., белый хлеб — 2 ломтика (вымочить в молоке), лук — 1 шт., мука — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление

Картофель натираем на терке. Добавляем размоченный белый хлеб, мелко нарезанный лук, соль и немного муки. Все хорошо перемешиваем. Ложкой выкладываем массу на горячую сковороду и обжариваем с двух сторон до румяной корочки.

