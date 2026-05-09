Разминаю капусту с яйцом и мукой — через 15 минут на сковороде пышные драники. Хоть со сметаной, хоть с рыбкой

Это гениально простой рецепт быстрого завтрака или ужина для тех, кто любит сытные, но легкие блюда. Никакой возни с картошкой — капусту не надо чистить и тереть на терке до усталости.

Получается обалденная вкуснятина: румяные пышные оладьи с хрустящей золотистой корочкой и нежной, сочной серединкой, которая буквально тает во рту. Они напоминают драники, но готовятся в два раза быстрее и получаются более воздушными. Капуста в них совершенно не чувствуется как отдельный ингредиент — она придает оладьям сочность и легкую сладковатую нотку, а яйца и мука делают их пышными.

Эти оладьи идеальны для завтрака со сметаной, для перекуса на работе или как гарнир к мясу. Дети уплетают их за обе щеки и не догадываются, что внутри полезный овощ.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты (можно молодой), 2 яйца, 3 ст. ложки муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте. В глубокой миске слегка посолите капусту и хорошо помните ее руками, чтобы она стала мягче и дала немного сока. Добавьте яйца, муку, соль, перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте капустную массу столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или просто так.

