18 мая 2026 в 17:02

Рецепт для похудения: вкуснее цезаря — американский кобб-салат с шикарной сырной заправкой. Едим — и вес уходит

Этот салат давно считается одной из самых вкусных фитнес-тарелок в американских кафе. В нем много белка, свежих овощей и насыщенных вкусов, поэтому после такого ужина не хочется ни сладкого, ни перекусов.

А главная фишка — нежная заправка с голубым сыром: именно она делает кобб-салат тем самым ресторанным блюдом, которое хочется готовить снова и снова. В 100 г около 140 ккал.

Ингредиенты

Куриное филе — 250 г, яйца — 2 шт., авокадо — 1 шт., помидоры черри — 150 г, огурец — 1 шт., листья салата — 1 большой пучок, сыр с голубой плесенью — 50 г, натуральный йогурт — 3 ст. ложки, лимонный сок — 1 ст. ложка, чеснок — 1 зубчик, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе посолить, поперчить и быстро обжарить на сухой сковороде до золотистой корочки. Затем нарезать ломтиками. Яйца сварить вкрутую и разрезать на четвертинки. Огурец нарезать полукружьями, черри — половинками, авокадо — кубиками.

На большое блюдо выложить листья салата, а сверху красивыми полосками распределить курицу, яйца, овощи и авокадо — именно так подают классический кобб-салат.

Для заправки размять сыр с голубой плесенью вилкой, смешать с йогуртом, лимонным соком и измельченным чесноком. Получается густой ароматный соус с ярким сливочным вкусом.

Полить салат заправкой перед подачей.

Полезный совет

В оригинале идут еще жареный бекон и больше сыра с плесенью — если не на похудении, обязательно попробуйте такой вариант.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
