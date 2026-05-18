Вместо котлет и брызг жира, у меня — террин. Простой мясной батон в духовке

Когда надоели обычные котлеты и хочется чего-то более интересного, готовлю этот нежный куриный террин. Внутри — сочные кусочки грибов, оливки и ароматные специи, а после запекания террин отлично держит форму и красиво режется ломтиками.

Получается что-то среднее между домашней ветчиной, запеканкой и праздничной закуской.

Ингредиенты

Куриное филе — 700 г, шампиньоны — 250 г, оливки без косточек — 100 г, яйца — 2 шт., сливки или сметана — 3 ст. ложки, чеснок — 2 зубчика, луковица — 1 шт., твердый сыр — 80 г, соль, черный перец, паприка — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление

Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости. Добавить нарезанные шампиньоны и готовить, пока не испарится лишняя влага. Куриное филе измельчить блендером или пропустить через мясорубку. Добавить яйца, сливки, соль, чеснок, перец и паприку, хорошо перемешать до однородной массы.

В фарш добавить обжаренные грибы, нарезанные кружочками оливки и тертый сыр. Форму для запекания застелить пергаментом или слегка смазать маслом. Выложить массу, разровнять и отправить в духовку.

Запекать при 180 градусах примерно 45–50 минут до румяной корочки. После приготовления дать террину немного остыть — так он будет лучше нарезаться.

Подавать можно как горячим, так и полностью охлажденным. Особенно вкусно получается с зеленью, свежими овощами или хрустящим хлебом.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
