14 мая 2026 в 18:35

Смешиваю баночку тунца с 2 яйцами — и на сковородку: рецепт сочных рыбных котлет

Рыбные котлеты из консервов — это бюджетное, простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится за 15 минут из того, что есть дома.

Нежные, сочные котлетки из тунца, яиц и манки с зеленью получаются пышными, с румяной корочкой и ничуть не уступают котлетам из свежей рыбы.

Ингредиенты

Вам понадобится: 1 банка консервированного тунца (в собственном соку или масле), 2 яйца, 2 ст. л. манной крупы, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец.

Как приготовить

Тунца разомните вилкой. В миске взбейте яйца, добавьте тунца, мелко рубленную зелень, манку, соль и перец. Тщательно перемешайте, оставьте на 10–15 минут, чтобы манка набухла. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу ложкой, формируя котлетки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки (по 3–4 минуты). Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова ради эксперимента попробовала этот рецепт, и результат превзошел ожидания. На удивление котлеты не были сухими и получились с насыщенным рыбным вкусом.

Ранее стало известно, как приготовить соте из баклажанов и кабачков, чтобы овощи не превратились в кашу.

Проверено редакцией
