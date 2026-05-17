Куриные котлетки с сырной шапочкой: такие простые продукты, но этот шедевр можно даже на праздник подать

Казалось бы — обычная курица, немного сыра, чеснок и сухари. Но именно из таких простых продуктов получаются те самые котлеты, которые первыми исчезают со стола. Снаружи — аппетитная хрустящая корочка, внутри — сочное нежное мясо, а сверху тянется ароматная сырная шапочка. И выглядят они настолько эффектно, что их спокойно можно подать не только на ужин, но и на праздничный стол.

Ингредиенты: куриное филе — 1 кг, соль — 10 г, черный перец — 1 г, паприка — 1 ч. л., чеснок — 3–4 зубчика, яйцо — 1 шт., панировочные сухари — 120 г, растительное масло — для жарки. Для сырной шапочки: сыр чеддер или гауда — 200–250 г, майонез — 250–300 г, чеснок — 2 зубчика.

Куриное филе пропускаем через мясорубку или мелко рубим ножом. Добавляем соль, перец, паприку, яйцо и измельченный чеснок. Хорошо перемешиваем фарш и слегка отбиваем, чтобы масса стала плотнее.

Формируем тонкие котлеты, обваливаем каждую в панировочных сухарях и обжариваем на сковороде до румяной корочки с двух сторон. Полностью доводить до готовности не нужно — котлеты еще будут запекаться в духовке.

Для сырной шапочки смешиваем тертый сыр, майонез и чеснок. Выкладываем смесь на каждую котлету толстым слоем и отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов. Запекаем около 15–17 минут до золотистой сырной корочки.

