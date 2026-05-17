Минобороны ОАЭ раскрыло подробности удара по АЭС «Барака»

Минобороны ОАЭ: силы ПВО перехватили два БПЛА над АЭС «Барака»

Система противовоздушной обороны перехватила два дрона над атомной электростанцией «Барака», сообщило Минобороны ОАЭ в соцсети X. Еще один дрон поразил электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС.

В министерстве рассказали, что власти ведут расследование для установления источника атак. После расследования ведомство раскроет дополнительные подробности. Также в Минобороны подтвердили готовность отреагировать на любую угрозу.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что не зафиксировали повышения уровня радиации после удара беспилотника по АЭС в ОАЭ. После поражения электрогенератора питание третьего блока обеспечивают аварийные дизель-генераторы, уточнили в организации.

До этого сообщалось, что в районе АЭС «Барака» начался пожар. Центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби подтвердил, что никто не пострадал.

Также стало известно, что Белый дом призывал ОАЭ активнее участвовать в противостоянии с Ираном. По данным источников, окружение американского лидера Дональда Трампа даже предложило Абу-Даби установить контроль над одним из иранских островов в Персидском заливе.

