Google, Microsoft и Meta хотят обязать платить Ирану за интернет-трафик

Иран намерен начать взимать плату за интернет-трафик по кабелям, проходящим по дну Ормузского пролива, передает CNN со ссылкой на два источника в исламской республике. По их словам, через пролив проходит крупная сеть межконтинентальных кабелей. При этом компаниям запрещено осуществлять платежи этой стране из-за санкционного давления.

План Тегерана по извлечению дохода из пролива потребует от таких компаний, как Google, Microsoft, Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и Amazon соблюдения иранского законодательства, в то время как компании, занимающиеся подводными кабелями, будут обязаны платить лицензионные сборы за прокладку кабеля, а права на ремонт и техническое обслуживание будут предоставлены исключительно иранским фирмам, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что крупные судоходные компании Mediterranean Shipping Company, Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd стали использовать грузовые маршруты в обход Ормузского пролива для перевозки топлива. Они идут из портов Красного моря и Оманского залива в Даммам, Басру и Джебель-Али.