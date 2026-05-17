МУС ответил на сообщения о тайной выдаче ордеров на арест министров Израиля МУС опроверг выдачу ордеров на арест пяти израильских чиновников

Международный уголовный суд опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы тайно выданных ордерах на арест пяти высокопоставленных израильских чиновников, включая двух ключевых министров, передает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря суда Ориан Майе. По ее словам, суд «отрицает выдачу новых ордеров на арест в связи с ситуацией в Государстве Палестина».

Ранее появилась информация о том, что МУС выписал секретный ордер на арест высокопоставленных израильских чиновников и военнослужащих. Хотя точные имена обвиняемых в публикации не приводятся, журналисты напомнили о продолжающемся международном расследовании в отношении министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

До этого сотни израильтян вышли в субботу вечером, 16 мая, на антиправительственный митинг в центре Тель-Авива. Акция проходила на театральной площади. На митинг пришли сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против курса правого правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху.