Экс-президента азиатской страны могут посадить за внесудебные убийства

Палата предварительного производства Международного уголовного суда постановила, что бывший президент Филиппин Родриго Дутерте может предстать перед МУС. 81-летнего политика обвиняют в преступлениях против человечности, а именно в ответственности за внесудебные убийства тысяч филиппинцев, передает Би-би-си.

Судьи единогласно сочли, что есть веские основания для обвинения. Дутерте утверждал, что МУС не имеет права его судить, так как Филиппины вышли из состава суда в 2019 году. Однако судьи указали, что преступления совершались в 2011–2019 годах, когда страна еще была членом МУС. Более 500 пострадавших получили разрешение участвовать в процессе.

Дутерте был президентом с 2016 по 2022 год. В 2011–2019 годах по его приказу велась «война с наркотиками»: полиции разрешали убивать подозреваемых на месте. В марте 2025 года экс-президента арестовали и с тех пор держат в Гааге.

Ранее глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что арестовал бы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт. Он подчеркнул, что власти будут выполнять предписание ордера Международного уголовного суда.