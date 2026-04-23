Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 18:38

Экс-президента азиатской страны могут посадить за внесудебные убийства

МУС подтвердил обвинения против экс-президента Филиппин Дутерте

Родриго Дутерте Родриго Дутерте Фото: Rouelle Umali/Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Палата предварительного производства Международного уголовного суда постановила, что бывший президент Филиппин Родриго Дутерте может предстать перед МУС. 81-летнего политика обвиняют в преступлениях против человечности, а именно в ответственности за внесудебные убийства тысяч филиппинцев, передает Би-би-си.

Судьи единогласно сочли, что есть веские основания для обвинения. Дутерте утверждал, что МУС не имеет права его судить, так как Филиппины вышли из состава суда в 2019 году. Однако судьи указали, что преступления совершались в 2011–2019 годах, когда страна еще была членом МУС. Более 500 пострадавших получили разрешение участвовать в процессе.

Дутерте был президентом с 2016 по 2022 год. В 2011–2019 годах по его приказу велась «война с наркотиками»: полиции разрешали убивать подозреваемых на месте. В марте 2025 года экс-президента арестовали и с тех пор держат в Гааге.

Ранее глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что арестовал бы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт. Он подчеркнул, что власти будут выполнять предписание ордера Международного уголовного суда.

Азия
Филиппины
МУС
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
Медведев высказался о кредите Украине
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и Закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Не выдержало сердце: самые яркие кадры из жизни Алексея Пиманова
Россияне назвали сумму для комфортной жизни
Евросоюз допускает использование активов РФ для погашения кредита Украины
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.