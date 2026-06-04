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04 июня 2026 в 11:47

Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой

Терапевт Чернышова: злоупотребление водой чревато отеком мозга и легких

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Злоупотребление водой может привести к отеку мозга и легких, а также вызвать почечную недостаточность, предупредила в беседе с LIFE.ru терапевт Надежда Чернышова. Она отметила, что в больших количествах это незаменимое вещество превращается в яд для организма.

Максимальное количество воды в час для здорового человека — один литр. Лучше ограничиться 0,8 литра, чтобы не переступить границы. Что бывает, если человек пьет больше? Вода накапливается в организме, и понижается концентрация солей в ней. Разбавляется кровь, все внутриклеточные жидкости организма разбавляются водой, и концентрация солей, в частности натрия, снижается. Это называется гипонатриемия, а состояние избытка воды — гипергидратация, или водная интоксикация, — объяснила Чернышова.

По ее словам, при гипергидратации развивается отек головного мозга, который начинает давить на спинной. При этом поражаются центры дыхания и кровообращения, что впоследствии может привести к потере сознания и летальному исходу. Кроме того, водная интоксикация забивает почечные каналы и проникает в альвеолы. По сути человек начинает «тонуть изнутри».

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что прием витамина D и магния может помочь облегчить течение сахарного диабета. Однако, по ее словам, перед началом приема любых добавок необходимо проконсультироваться с эндокринологом.

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