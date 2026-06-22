Терапевт рассказала о противопоказаниях к МРТ Терапевт Чернышова: при наличии металлоконструкций в теле нельзя делать МРТ

Противопоказаниями к МРТ могут стать наличие металлоконструкций в теле, кардиостимуляторы и ряд тяжелых заболеваний, рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт Надежда Чернышова. Она отметила, что перед процедурой специалист уточняет наличие металла, работу сердца, самочувствие и температуру.

Однако важно понимать, что само исследование довольно сложное, потому что оно длительное, требует неподвижности и тяжело переносится многими людьми, — рассказала Чернышова.

Терапевт подчеркнула, что случаи смерти во время МРТ крайне редки. По ее словам, МРТ редко становится главной причиной смерти, чаще это «последняя соломинка» для пациентов в критическом состоянии.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что магнитно-резонансную томографию можно делать в любое время в зависимости от показаний. По его словам, процедура является более безопасной по сравнению с компьютерной томографией, поскольку не несет лучевой нагрузки на организм.