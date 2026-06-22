Онколог рассказал, как часто можно делать МРТ без вреда для здоровья

Онколог рассказал, как часто можно делать МРТ без вреда для здоровья Онколог Черемушкин: МРТ можно делать в любое время в зависимости от показаний

Магниторезонансную томографию можно делать в любое время в зависимости от показаний, заявил NEWS.ru врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, процедура является более безопасной по сравнению с компьютерной томографией, поскольку не несет лучевой нагрузки на организм.

Если сравнивать КТ (это рентгеновские исследования) и МРТ (это магниторезонансная томография), то, конечно, она по сравнению с компьютерной томографией безвредна. Есть там ряд ограничений, например, металлические импланты. Делать МРТ можно в зависимости от задачи пациента. Онкологические больные, которые прошли лечение, могут выполнять процедуру раз в два месяца. Группы контроля, скажем, с фоновой патологией и предопухолевыми заболеваниями смотрятся раз в полгода, — пояснил Черемушкин.

Ранее стало известно, что с 1 сентября МРТ можно будет проходить без направления врача. В Министерстве здравоохранения отметили, что такая мера упростит доступ граждан к диагностическим процедурам.