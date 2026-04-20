Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии

Глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что арестовал бы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт. В эфире MTV он подчеркнул, что власти будут выполнять предписание ордера Международного уголовного суда (МУС).

Если кто-то въезжает на территорию страны, которая является членом МУС, и на этого человека выдан ордер на арест, то его необходимо взять под стражу, — подчеркнул Мадьяр.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль обезопасил северные районы от угрозы вторжения участников движения «Хезболла», однако миссия в Ливане еще не завершена. Он назвал два типа угроз: «ближнюю» (проникновение боевиков и обстрелы) и «дальнюю» (ракетные удары по крупным городам).

В испанском Эль-Бурго между тем участники протеста сожгли чучело Нетаньяху. Акция произошла на фоне резкой критики испанскими властями действий ЦАХАЛ в Ливане и последовавших за этим угроз со стороны израильского премьера. Кроме того, ему показали неприличный жест во время прямого эфира на испанском телеканале El Intermedio в ответ на резкие высказывания в адрес страны.