Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии

Мадьяр заявил, что арестовал бы Нетаньяху в случае визита в Венгрию

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что арестовал бы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт. В эфире MTV он подчеркнул, что власти будут выполнять предписание ордера Международного уголовного суда (МУС).

Если кто-то въезжает на территорию страны, которая является членом МУС, и на этого человека выдан ордер на арест, то его необходимо взять под стражу, — подчеркнул Мадьяр.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль обезопасил северные районы от угрозы вторжения участников движения «Хезболла», однако миссия в Ливане еще не завершена. Он назвал два типа угроз: «ближнюю» (проникновение боевиков и обстрелы) и «дальнюю» (ракетные удары по крупным городам).

В испанском Эль-Бурго между тем участники протеста сожгли чучело Нетаньяху. Акция произошла на фоне резкой критики испанскими властями действий ЦАХАЛ в Ливане и последовавших за этим угроз со стороны израильского премьера. Кроме того, ему показали неприличный жест во время прямого эфира на испанском телеканале El Intermedio в ответ на резкие высказывания в адрес страны.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
