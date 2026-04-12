Испанские протестующие «сожгли» Нетаньяху

В испанском Эль-Бурго участники протестной акции сожгли чучело премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел на фоне резкой критики испанскими властями действий ЦАХАЛ в Ливане и последовавших за этим угроз со стороны израильского лидера.

В Испании также осудили атаку США по территории Ирана, назвав ее нарушением норм международного права, и обвинили Израиль в поддержке этой агрессии. Обострение риторики между странами привело к росту антиизраильских настроений на улицах испанской столицы.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела ночную операцию на юге Ливана, уничтожив готовую к пуску ракетную установку. Военные заявили, что их вмешательство позволило избежать очередной атаки на израильской территории.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении движения «Хезболла» и урегулировании конфликта. По словам политика, решение было принято с подачи Бейрута.