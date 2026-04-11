Нетаньяху показали неприличный жест в прямом эфире в Испании после обвинений

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время прямого эфира на испанском телеканале El Intermedio продемонстрировали неприличный жест в ответ на его резкие высказывания в адрес страны. Инцидент произошел после того, как израильский премьер обвинил Мадрид во «враждебности и лицемерии».

Поводом для критики со стороны Нетаньяху стал призыв испанского премьера Педро Санчеса к Евросоюзу приостановить действие соглашения об ассоциации с Израилем. Данная инициатива прозвучала после удара израильской армии по территории Ливана.

Ранее турецкие прокуроры потребовали для премьер-министра Израиля и ряда высокопоставленных израильских чиновников тюремного заключения на сроки до 4596 лет. Обвинительное заключение по делу о геноциде направлено в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам.

До этого стало известно, что судебные заседания по уголовным делам против Нетаньяху возобновятся в воскресенье, 12 апреля, после паузы, вызванной конфликтом с Ираном. Слушания будут проходить в прежнем формате: по воскресеньям — в иерусалимском суде, а с понедельника по среду — в окружном суде Тель-Авива.