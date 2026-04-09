Израильский суд вновь возьмется за Нетаньяху после паузы из-за войны JP: судебные заседания по делам против Нетаньяху продолжатся с 12 апреля

Судебные заседания по уголовным делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возобновятся в воскресенье, 12 апреля, после паузы в несколько недель, вызванной конфликтом с Ираном, сообщает газета Jerusalem Post. Слушания будут проходить в прежнем формате: по воскресеньям в иерусалимском суде, а с понедельника по среду — в окружном суде Тель-Авива.

В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. Согласно судейскому постановлению, Нетаньяху должен давать показания три раза в неделю, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам.

В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому «делу 4000» — о лоббировании интересов крупнейшей телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное освещение премьера на подконтрольном компании новостном портале Walla.

Ранее в Сети распространилась конспирологическая теория о возможной гибели Нетаньяху при ракетном обстреле 8 марта. Сторонники этой версии указывают на изменения в поведении и речи политика на последних видеозаписях с его участием.