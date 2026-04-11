Прокуратура Турции потребовала для властей Израиля до 4596 лет тюрьмы

Биньямин Нетаньяху Фото: Official White House/Daniel Torok
Турецкие прокуроры потребовали для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда высокопоставленных израильских чиновников тюремного заключения на сроки до 4596 лет, сообщает газета Hürriyet. Обвинительное заключение по делу о геноциде направлено в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам.

Прокуратура направила в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам обвинительное заключение, потребовав пожизненное заключение и сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, — говорится в сообщении.

Помимо Нетаньяху, в списке обвиняемых фигурируют министр обороны Исраэль Кац, экс-глава ведомства Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир, начальник генштаба Эяль Замир и командующий ВМС Давид Саар Салама. Чиновникам вменяются преступления против человечности, геноцид, лишение свободы, жестокое обращение, грабеж и конфискация имущества.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил крайнюю степень недовольства действиями Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. Турецкий лидер заявил, что Анкара глубоко разочарована и обеспокоена ударами США и Израиля по Исламской Республике.

Обмены пленными между РФ и Украиной 11 апреля: подробности, сколько вернули
Японцы оказались готовы нарушить многовековую традицию престолонаследия
Иран согласился начать переговоры с США в Исламабаде
США дали гарантии безопасности Ливану до переговоров с Израилем
Жесткое ДТП унесло жизни двух человек под Курском
Москвичам пообещали майскую погоду на следующей неделе
«Это красиво только со стороны»: Бузова рассказала об участии в ледовом шоу
Политолог Кошкович назвал слова Трампа о Венгрии сигналом для Зеленского
Стала известна причина смерти актера Наумова
Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной
Иранский МИД назвал важное для него требование на переговорах с США
Последние заложники ВСУ вернутся в Россию: что рассказала Москалькова
Хакеры украли данные разработчиков GTA 6 и начали их шантажировать
Путин поздравил труженицу тыла из Туркмении с 95-летием
Стало известно, сколько длилось ожидание Благодатного огня
Евросоюз пойдет на поклон к Ирану ради Ормузского пролива
Трамп заявил о начале переговоров США и Ирана в Пакистане
Экс-депутат Рады предрек печальное будущее украинской власти
Тренеру ФК «Балтика» провели важную операцию
Дмитриев раскрыл, почему Стармер не сдерживает потоки мигрантов в Британию
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

