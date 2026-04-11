Прокуратура Турции потребовала для властей Израиля до 4596 лет тюрьмы

Прокуратура Турции потребовала для властей Израиля до 4596 лет тюрьмы

Турецкие прокуроры потребовали для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда высокопоставленных израильских чиновников тюремного заключения на сроки до 4596 лет, сообщает газета Hürriyet. Обвинительное заключение по делу о геноциде направлено в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам.

Прокуратура направила в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам обвинительное заключение, потребовав пожизненное заключение и сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, — говорится в сообщении.

Помимо Нетаньяху, в списке обвиняемых фигурируют министр обороны Исраэль Кац, экс-глава ведомства Йоав Галлант, министр по делам наследия Амичай Элияху, министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир, начальник генштаба Эяль Замир и командующий ВМС Давид Саар Салама. Чиновникам вменяются преступления против человечности, геноцид, лишение свободы, жестокое обращение, грабеж и конфискация имущества.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил крайнюю степень недовольства действиями Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. Турецкий лидер заявил, что Анкара глубоко разочарована и обеспокоена ударами США и Израиля по Исламской Республике.