Выяснились пугающие подробности вспышки Эболы в Конго

Вирус лихорадки Эбола, вызвавший новую опасную вспышку на востоке Демократической Республики Конго, скрыто циркулировал среди местного населения несколько недель, заявил глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ) Жан Касей. Вспышка болезни началась еще в апреле.

Когда власти узнали о ней, вирус уже скрытно распространялся несколько недель, — сказал Кассель.

Первой жертвой смертоносного заболевания стала медицинская сестра, которая скончалась в конце апреля в крупном городе Буниа. Очаг инфекции изначально сформировался в провинции Итури среди работников золотых приисков, которые в поисках лечения разнесли вирус по разным медицинским центрам.

Ситуация стремительно ухудшается, так как один из инфицированных штаммом Эбола-Бундибуджио уже обнаружен в двухмиллионном городе Гома, удерживаемом повстанцами. На сегодняшний день жертвами агрессивной лихорадки в стране официально признан 91 человек, а общее число предполагаемых больных достигло 350. В связи с колоссальной угрозой соседняя Руанда экстренно перекрыла границы, а ВОЗ присвоила эпидемии статус международной чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направит группу специалистов в столицу Уганды Кампалу для проведения эпидемиологического расследования на фоне вспышки лихорадки Эбола. Речь идет о вспышке заболевания, вызванной также ортоэболавирусом Бундибуджио.