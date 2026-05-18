День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 15:31

Выяснились пугающие подробности вспышки Эболы в Конго

Вирус Эболы несколько недель скрытно циркулировал среди населения Конго

Фото: Xinhua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вирус лихорадки Эбола, вызвавший новую опасную вспышку на востоке Демократической Республики Конго, скрыто циркулировал среди местного населения несколько недель, заявил глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ) Жан Касей. Вспышка болезни началась еще в апреле.

Когда власти узнали о ней, вирус уже скрытно распространялся несколько недель, — сказал Кассель.

Первой жертвой смертоносного заболевания стала медицинская сестра, которая скончалась в конце апреля в крупном городе Буниа. Очаг инфекции изначально сформировался в провинции Итури среди работников золотых приисков, которые в поисках лечения разнесли вирус по разным медицинским центрам.

Ситуация стремительно ухудшается, так как один из инфицированных штаммом Эбола-Бундибуджио уже обнаружен в двухмиллионном городе Гома, удерживаемом повстанцами. На сегодняшний день жертвами агрессивной лихорадки в стране официально признан 91 человек, а общее число предполагаемых больных достигло 350. В связи с колоссальной угрозой соседняя Руанда экстренно перекрыла границы, а ВОЗ присвоила эпидемии статус международной чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор направит группу специалистов в столицу Уганды Кампалу для проведения эпидемиологического расследования на фоне вспышки лихорадки Эбола. Речь идет о вспышке заболевания, вызванной также ортоэболавирусом Бундибуджио.

Мир
Африка
Конго
Эбола
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты масштабы разрушений после атаки ВСУ на Нижегородскую область
Кремль не увидел признаков прорыва в отношениях с Вашингтоном
Ушаков раскрыл, как Россия застраховала от кризиса торговлю с Китаем
Ушаков рассказал, какие вопросы поднимут Путин и Си Цзиньпин
«Примут концептуальный документ»: Ушаков о планах Путина и Си Цзиньпина
Врач перечислила способы защиты детей от комаров
Россия и Китай подпишут рекордное число документов в ходе визита Путина
Мать опознала по тату: боксера расчленили после поражения в бою
Летний зной, ливни и первые ночные заморозки: погода в Москве в сентябре
Ушаков объяснил, почему союз России и Китая важен для всего мира
Раскрыт состав делегации Путина в Китае
Ушаков раскрыл, что Путин и Си Цзиньпин обсудят во время встречи
Латвийская нефтебаза закрылась после прилета украинских дронов
В Кремле раскрыли цель сотрудничества России и Китая
Врач объяснила, как позаботиться о питомцах во время поездки в жару
В Кремле ответили на слухи о связи визитов Путина и Трампа в Пекин
Ушаков описал отношения России и Китая в нескольких словах
Выругавшийся на встрече с Хинштейном чиновник объяснил, к кому обращался
Врач рассказал, как открывать купальный сезон без вреда для здоровья
Суд принял решение по мере пресечения для экс-замгубернатора Кубани
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.