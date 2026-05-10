По меньшей мере 69 человек погибли в результате нападений боевиков на северо-востоке Демократической Республики Конго, сообщило агентство AFP со ссылкой на службы безопасности страны. Журналисты пишут, что большинство погибших — мирные жители.

По данным агентства, атакам подверглись изолированные деревни, расположенные на территории провинции Итури. Власти ДР Конго подозревают в нападениях вооруженную группировку «Кооператив для развития Конго».

Ранее министр иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Жан-Клод Гакоссо заявил, что Республика Конго никогда не выступала против РФ во время голосований в ООН. По его словам, страна не поддерживала антироссийские резолюции.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Международный суд ООН в последнее время превратился в площадку для ведения юридической войны. По словам дипломата, его юрисдикцией откровенно злоупотребляют в антироссийских целях. Она отметила, что под ударом оказались и другие страны многополярного мира.