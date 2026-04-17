17 апреля 2026 в 12:39

«Арена юридической войны»: Захарова о Международном суде ООН

Захарова: Международный суд ООН стал ареной юридической войны против России

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Международный суд ООН в последнее время превратился в площадку для ведения юридической войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова к 80-летию начала работы суда. По словам дипломата, его юрисдикцией откровенно злоупотребляют в антироссийских целях.

К сожалению, в последнее время суд стал ареной «юридической войны». Его юрисдикцией откровенно злоупотребляют для предъявления заведомо абсурдных претензий к России. Под ударом оказались и другие страны многополярного мира, включая наших ближайших союзников, — указала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Евросоюз не приглашают принять участие в переговорах по Украине, потому что ЕС ведет себя как «Хрюк на елке». По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, странам ЕС в первую очередь следует научиться цивилизованному поведению на международной арене.

До этого Захарова заявила, что полет Юрия Гагарина в космос в разгар холодной войны представлял собой дипломатический шах и мат. По ее словам, это событие создало совершенно новую главу в мировой истории. Как подчеркнула спикер МИД, полет первого космонавта стал чудом, которое объединило людей по всему миру в разгар противостояния двух сверхдержав. Люди разных национальностей и политических взглядов сплотились вокруг одной фигуры.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
