Захарова объяснила, как СССР поставил «шах и мат» в холодной войне Захарова назвала полет Гагарина дипломатическим шахом и матом в холодной войне

Полет Юрия Гагарина в космос в разгар холодной войны представлял собой дипломатический шах и мат, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе марафона «Космос со Знанием» общества «Знание». По ее словам, это событие создало совершенно новую главу в мировой истории, передает корреспондент NEWS.ru.

Это такой дипломатический шах и мат. Это то, что, с одной стороны, не просто перевернуло страницу в учебнике по международным отношениям. Это просто создало новую главу в мировой истории, непосредственно связанную с дипломатией, — сказала Захарова.

Как подчеркнула спикер МИД, полет первого космонавта стал чудом, которое объединило людей по всему миру в разгар противостояния двух сверхдержав. Люди разных национальностей и политических взглядов сплотились вокруг одной фигуры. Дипломат также напомнила о последовавшем за полетом масштабном турне Гагарина, который посетил десятки стран.

В то же время Захарова обратила внимание на тревожную тенденцию. Сейчас в мире предпринимаются попытки оспорить подвиг Гагарина: замалчивается его национальность, умаляется значимость полета, а акценты смещаются в пользу других событий, указала она.

Ранее инженер Никита Матасов рассказал, что Гагарин во время нештатной ситуации на корабле «Восток-1» отправил письмо на Землю, которое люди восприняли как прощальное. Он уточнил, что это произошло в тот момент, когда при входе в плотные слои атмосферы «Восток-1» закрутило, а обшивка начала плавиться.