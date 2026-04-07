07 апреля 2026 в 18:06

Захарова объяснила, как СССР поставил «шах и мат» в холодной войне

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Полет Юрия Гагарина в космос в разгар холодной войны представлял собой дипломатический шах и мат, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе марафона «Космос со Знанием» общества «Знание». По ее словам, это событие создало совершенно новую главу в мировой истории, передает корреспондент NEWS.ru.

Это такой дипломатический шах и мат. Это то, что, с одной стороны, не просто перевернуло страницу в учебнике по международным отношениям. Это просто создало новую главу в мировой истории, непосредственно связанную с дипломатией, — сказала Захарова.

Как подчеркнула спикер МИД, полет первого космонавта стал чудом, которое объединило людей по всему миру в разгар противостояния двух сверхдержав. Люди разных национальностей и политических взглядов сплотились вокруг одной фигуры. Дипломат также напомнила о последовавшем за полетом масштабном турне Гагарина, который посетил десятки стран.

В то же время Захарова обратила внимание на тревожную тенденцию. Сейчас в мире предпринимаются попытки оспорить подвиг Гагарина: замалчивается его национальность, умаляется значимость полета, а акценты смещаются в пользу других событий, указала она.

Ранее инженер Никита Матасов рассказал, что Гагарин во время нештатной ситуации на корабле «Восток-1» отправил письмо на Землю, которое люди восприняли как прощальное. Он уточнил, что это произошло в тот момент, когда при входе в плотные слои атмосферы «Восток-1» закрутило, а обшивка начала плавиться.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
