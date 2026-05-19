19 мая 2026 в 14:47

Политолог предположил, когда США и Иран заключат долговременное перемирие

США и Иран заключат долговременно перемирие до конца лета 2026 года, предположил в беседе с «Ридусом» политолог-американист Егор Торопов. По его словам, представители стран договорились практически по всем вопросам.

Заявление [президента США Дональда] Трампа о переносе ударов [по Ирану] закономерно. Скоро будет достигнуто устойчивое долговременное перемирие, согласно которому у Ирана не будет статуса ядерной державы, а Ормузский пролив откроется до конца года. Стороны достигли взаимопонимания по большинству вопросов, кроме пролива и ядерного оружия. В первую очередь в экономической и санкционной сферах. В течение мая или максимум лета все между ними разрешится, — высказался Торопов.

По его мнению, возобновления военных действий в Иране не произойдет. Эксперт добавил, что все риторические угрозы Штатов — не более чем переговорная тактика. Так американцы пытаются добиться наилучших позиций с непростым партнером в лице Тегерана.

Ранее Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов американских вооруженных сил по Ирану. По его словам, такое решение было принято по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

