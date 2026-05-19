Порционное горячее в лодочках: скумбрия на подушке из риса и кабачков — фишка в цитрусовом маринаде

Скумбрия вообще отлично дружит с цитрусами, но здесь весь вкус собирается именно в лодочке из фольги. Внизу — полуварёный рис с кабачками, сверху сочная рыба, пропитанная соком апельсина и лимона.

Пока всё запекается, рис впитывает ароматный маринад и соки скумбрии, а сама рыба получается нежной и очень сочной. Удобно ещё и то, что это сразу полноценное порционное горячее — и гарнир, и рыба готовятся вместе.

Ингредиенты: скумбрия — 1 шт. (очищенная, без головы), лимон — 1/2 шт. (ломтики + сок), апельсин — 1/2 шт. (ломтики + сок), оливковое масло — 1 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., прованские травы — 1/2 ч. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, рис — 120 г, кабачок — 1 небольшой, зелень — по вкусу.

Приготовление: рис отвариваем почти до полуготовности. Кабачок нарезаем небольшими кубиками или тонкими полукружьями и смешиваем с рисом. Из фольги формируем лодочки и выкладываем вниз рис с кабачками.

Скумбрию натираем солью, перцем и прованскими травами, затем укладываем сверху. Отдельно смешиваем оливковое масло, соевый соус, сок лимона и апельсина. Поливаем рыбу маринадом, а в брюшко кладём ломтики цитрусов.

Запекаем при 180 градусах примерно 25-35 минут. За это время рис доходит до готовности, кабачки становятся мягкими, а скумбрия сверху красиво подрумянивается и пропитывается цитрусовым ароматом.

Личный опыт:

Больше всего нравится, что рис внизу получается не сухим, а пропитанным соками рыбы и маринадом. А сочетание скумбрии с апельсином неожиданно даёт очень яркий и свежий вкус без тяжести.

