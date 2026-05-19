Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 13:02

Порционное горячее в лодочках: скумбрия на подушке из риса и кабачков — фишка в цитрусовом маринаде

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Скумбрия вообще отлично дружит с цитрусами, но здесь весь вкус собирается именно в лодочке из фольги. Внизу — полуварёный рис с кабачками, сверху сочная рыба, пропитанная соком апельсина и лимона.

Пока всё запекается, рис впитывает ароматный маринад и соки скумбрии, а сама рыба получается нежной и очень сочной. Удобно ещё и то, что это сразу полноценное порционное горячее — и гарнир, и рыба готовятся вместе.

Ингредиенты: скумбрия — 1 шт. (очищенная, без головы), лимон — 1/2 шт. (ломтики + сок), апельсин — 1/2 шт. (ломтики + сок), оливковое масло — 1 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., прованские травы — 1/2 ч. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, рис — 120 г, кабачок — 1 небольшой, зелень — по вкусу.

Приготовление: рис отвариваем почти до полуготовности. Кабачок нарезаем небольшими кубиками или тонкими полукружьями и смешиваем с рисом. Из фольги формируем лодочки и выкладываем вниз рис с кабачками.

Скумбрию натираем солью, перцем и прованскими травами, затем укладываем сверху. Отдельно смешиваем оливковое масло, соевый соус, сок лимона и апельсина. Поливаем рыбу маринадом, а в брюшко кладём ломтики цитрусов.

Запекаем при 180 градусах примерно 25-35 минут. За это время рис доходит до готовности, кабачки становятся мягкими, а скумбрия сверху красиво подрумянивается и пропитывается цитрусовым ароматом.

Личный опыт:

Больше всего нравится, что рис внизу получается не сухим, а пропитанным соками рыбы и маринадом. А сочетание скумбрии с апельсином неожиданно даёт очень яркий и свежий вкус без тяжести.

Ранее мы делились рецептом для похудения. Вкуснее цезаря — американский кобб-салат с шикарной сырной заправкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Повар ответил, почему скумбрия в магазинах продается без икры
Общество
Повар ответил, почему скумбрия в магазинах продается без икры
Беру 2 скумбрии, натираю «золотой» смесью — и балык готов: к картошечке или на бутерброд, бесподобная рыба
Общество
Беру 2 скумбрии, натираю «золотой» смесью — и балык готов: к картошечке или на бутерброд, бесподобная рыба
Вместо скучного плова — паэлья по-филиппински. Мясо, перец и неожиданные нотки тропиков в одной сковороде
Общество
Вместо скучного плова — паэлья по-филиппински. Мясо, перец и неожиданные нотки тропиков в одной сковороде
Пилав готовлю вместо тяжелого плова — времени трачу меньше, а результат невероятный
Общество
Пилав готовлю вместо тяжелого плова — времени трачу меньше, а результат невероятный
Оладьи из кабачков ушли в прошлое: приготовьте «розочки» — вместо ужина и из простых продуктов
Общество
Оладьи из кабачков ушли в прошлое: приготовьте «розочки» — вместо ужина и из простых продуктов
скумбрия
рис
кабачки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фестиваль театров имени Достоевского пройдет в Новгородской области
Сборная России по муайтай поедет на соревнования с флагом и гимном
Стало известно, как наказали пнувшего собаку замдиректора университета
Туроператоры поспешили успокоить россиян в связи с Эболой
«Не понимал, почему восхваляют»: Мостовой оценил сезон «Балтики» в РПЛ
Премьер Грузии «наехал» на Евросоюз из-за одного инцидента
Пентагон признал превосходство ВС России над ВСУ по одному показателю
Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30
Два пиротехника МЧС погибли в ДНР
Работникам рассказали, можно ли попросить перевода на удаленку в жару
Силовики вышли на след фигуранта «янтарного» дела
23 года под чужим именем: где поймали киллера известной банды?
Раскрыта деталь о компании, на чьей лодке погибли туристы на Байкале
«Это подлая тактика»: Пухов раскритиковал атаку ВСУ на Энергодар
Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость
Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем
Убийца семейной пары из Москвы раскрыл, чем расправился с жертвами
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение вируса Эбола в России
В Тюмени умер заслуженный врач России
Дроны в Ярославле, удары по ЗАЭС, диверсанты: как ВСУ атакуют Россию 19 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.