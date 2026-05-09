Пилав готовлю вместо тяжелого плова — времени трачу меньше, а результат невероятный

Пять минут при обжарке — это не просто так. За это время рис впитывает масло и ароматы чеснока с грибами, становясь рассыпчатым. Потом остается только залить бульоном и забыть на 15 минут.

Что понадобится

Рис басмати — 200 г, цукини — 1 шт., помидоры — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, белые грибы — 150 г, фасоль консервированная — 200 г, бульон овощной — 400 мл, масло растительное — 3 ст. л., острый перец (хлопья) — 0,5 ч. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Рис промываю, грибы размораживаю. Лук и чеснок нарезаю мелко, цукини и помидоры — кубиком. В сотейнике обжариваю лук 5 минут до золотистости, затем добавляю чеснок, цукини, грибы и острый перец — жарю еще 4 минуты.

Всыпаю рис, перемешиваю и прогреваю 2 минуты. Заливаю горячим бульоном, довожу до кипения, убавляю огонь до минимума и варю 15 минут под крышкой.

Добавляю фасоль и помидоры, солю, аккуратно перемешиваю и готовлю еще 7 минут. Снимаю с огня, даю настояться 5–7 минут. Подаю горячим, при желании украсив свежей зеленью.

Дмитрий Демичев
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
