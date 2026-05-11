Вместо скучного плова — паэлья по-филиппински. Мясо, перец и неожиданные нотки тропиков в одной сковороде

Паэлья паэлье рознь. Если валенсийская версия — это про море и шафран, то филиппинская — про мясное изобилие и сладкие контрасты. Мы убрали морепродукты, но добавили целую россыпь текстур.

Что понадобится

Рис — 250 г, филе куриного бедра — 300 г, свиная вырезка — 200 г, куриные желудки — 150 г, куриная печень — 150 г, куриный жир — 50 г, чоризо — 100 г, сладкий перец — 1 шт., лук — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, бананы — 2 шт., изюм золотистый — 50 г, томатный соус — 4 ст. л., зеленый горошек — 100 г, растительное масло — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., перец — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Изюм замачиваю в воде на 30 минут, откидываю, обсушиваю. Рис промываю, заливаю 2,5 стакана кипятка, солю, варю под крышкой на слабом огне 20 минут.

Куриные бедра и свинину режу крупными кусками, желудки — полосками, печень оставляю целой. В сотейнике на медленном огне вытапливаю мелко нарезанный куриный жир. Увеличиваю огонь, кладу желудки, жарю 2 минуты, добавляю свинину — 5 минут, затем курицу — еще 5 минут. Добавляю нарезанную чоризо.

Перец режу квадратиками, лук и чеснок рублю, отправляю в сотейник, жарю на сильном огне 3 минуты. Добавляю печень, жарю 4 минуты, солю, перчу. Вынимаю печень, засыпаю изюм, вливаю томатный соус, тушу 5 минут.

Бананы режу крупными шайбами, обжариваю на отдельной сковороде с маслом до золотистой корочки. В сотейник с мясом высыпаю рис и горошек, тушу 5 минут. Сервирую на подогретых тарелках, сверху кладу печень и бананы.