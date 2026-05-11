Американская оборонная корпорация Northrop Grumman получила ключевые ракетные разработки Украины, выкупив акции компании Firefly за символическую сумму в $1, сообщил бывший генеральный директор российской промышленной группы «Южмаш» Вячеслав Смоленко. По его словам, которые приводит ТАСС, благодаря этой сделке США разработали ракету «Альфа», которая создана на базе изысканий украинских инженеров.

Northrop Grumman [корпорация] потом за один доллар выкупила все акции Firefly, стала единоличным владельцем, выкупила специалистов с «Южмаша», — рассказал Смоленко.

Ранее западные СМИ писали, что Германия возобновляет усилия по закупке американских крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon. По информации источников, знакомых со стратегией правительства ФРГ, немецкое руководство рассчитывает убедить администрацию президента США Дональда Трампа одобрить эту сделку.

До этого военный эксперт Александр Артамонов высказал мнение, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов для комплексов Patriot и намерена компенсировать этот дефицит поставками европейских систем, включая Starstreak, TRF-1 и IRIS-T. Специалист добавил, что государства Европы в настоящее время не располагают гиперзвуковыми ракетами-перехватчиками.