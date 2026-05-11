«Зеленскому выгодно»: Сальдо рассказал об изменениях в Донбассе Сальдо: Зеленский обесценивает вклад России в Донбасс, но люди видят улучшения

Украинский президент Владимир Зеленский пытается обесценить вклад России в развитие регионов Донбасса и Новороссии, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Однако, по его словам, которые приводит ТАСС, местные жители видят, как все изменилось в лучшую сторону после воссоединения с РФ.

Зеленскому выгодно обесценивать все, что делает Россия. Но жители Херсонщины сами сравнивают, что было раньше и что делается сейчас, — отметил он.

По словам Сальдо, украинское правительство до 2022 года держало Херсонскую область на периферии. В частности, в регионе не видели системного развития, хотя сельское хозяйство, дороги, мелиорация, промышленность и курорты обладали огромным потенциалом.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп может принудить украинского президента Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу. В частности, по словам аналитиков, глава государства после визита руководителя СНБО Рустема Умерова в США не осмелился перечить хозяину Белого дома и поддержал перемирие с Россией.