11 мая 2026 в 07:49

В Великобритании признали провал антироссийской политики Запада

Антироссийская политика Запада обернулась провалом, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, стратегия нанесения поражения России потерпела неудачу и не принесла ожидаемых результатов.

Политика по нанесению поражения России провалилась и не дала результатов, которые от нее ожидали, — подчеркнул Меркурис.

Комментируя недавние заявления президента России Владимира Путина, эксперт отметил, что российский президент четко обозначил позицию Москвы по украинскому урегулированию и возможному сотрудничеству с Западом. Меркурис назвал предложенные варианты нормализации отношений «чрезвычайно бескомпромиссными».

Ранее западные СМИ писали, что в выступлении Путина на параде 9 мая содержится жесткий сигнал для западных стран. Корреспонденты обратили особое внимание на слова главы государства о том, что военные РФ сталкиваются с «агрессивной силой» НАТО, а также на его тезис о том, что «победа всегда была и будет за Россией».

