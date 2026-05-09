На Западе заметили серьезное предупреждение в речи Путина на параде Daily Express: речь Путина на параде содержала серьезный сигнал для Запада

В выступлении президента России Владимира Путина на параде 9 мая содержится жесткий сигнал для западных стран, сообщает Daily Express. Корреспонденты обратили особое внимание на слова главы государства о том, что военные РФ сталкиваются с «агрессивной силой» НАТО, а также на его тезис о том, что «победа всегда была и будет за Россией».

Владимир Путин направил миру серьезное предупреждение, не теряя времени и бросая вызов [президенту США] Дональду Трампу, — говорится в материале.

Ранее Путин заявил, что новый миропорядок должен опираться на Устав ООН и неделимость безопасности. Он подчеркнул, что важно учитывать культурное разнообразие народов и их право самим определять свою судьбу.

Президент также отмечал, что Россия всегда рассматривала победу в Великой Отечественной войне как общую, без разделения на свою и чужую. Он указал, что участие союзников в победе над нацизмом продолжает составлять важный элемент исторической памяти. Путин добавил, что россиян разных поколений объединяют вера в справедливость, право народов на суверенитет и любовь к Отечеству.