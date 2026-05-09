День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 17:46

На Западе заметили серьезное предупреждение в речи Путина на параде

Daily Express: речь Путина на параде содержала серьезный сигнал для Запада

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В выступлении президента России Владимира Путина на параде 9 мая содержится жесткий сигнал для западных стран, сообщает Daily Express. Корреспонденты обратили особое внимание на слова главы государства о том, что военные РФ сталкиваются с «агрессивной силой» НАТО, а также на его тезис о том, что «победа всегда была и будет за Россией».

Владимир Путин направил миру серьезное предупреждение, не теряя времени и бросая вызов [президенту США] Дональду Трампу, — говорится в материале.

Ранее Путин заявил, что новый миропорядок должен опираться на Устав ООН и неделимость безопасности. Он подчеркнул, что важно учитывать культурное разнообразие народов и их право самим определять свою судьбу.

Президент также отмечал, что Россия всегда рассматривала победу в Великой Отечественной войне как общую, без разделения на свою и чужую. Он указал, что участие союзников в победе над нацизмом продолжает составлять важный элемент исторической памяти. Путин добавил, что россиян разных поколений объединяют вера в справедливость, право народов на суверенитет и любовь к Отечеству.

Европа
Россия
Владимир Путин
парад Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата
Стало известно, кто и как изменил личность и судьбу Листьева
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.