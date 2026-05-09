Новый миропорядок должен опираться на Устав ООН и неделимость безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме по случаю Дня Победы. Он подчеркнул, что важно учитывать культурное разнообразие народов и их право самим определять свою судьбу.

Убежден: формирующаяся сегодня более справедливая, многополярная архитектура должна опираться на нормы Устава Организации Объединенных Наций, — сказал Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за построение справедливого многополярного миропорядка. По его словам, речь идет о сотрудничестве без любых форм диктата.

До этого заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов отметил, что глобальный кризис имеет рукотворный характер, у него есть выгодоприобретатели. Он связал текущую напряженность с сопротивлением переходу к многополярному миру.

В феврале лидер правящей в Республике Сербской партии Милорад Додик заявил, что Россия вступила в СВО ради создания равноправного многополярного мира. По словам политика, Западу не удалось сделать с Россией то, что он сделал на Балканах.