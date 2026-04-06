Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 17:38

Лавров рассказал, за создание какого миропорядка выступает Россия

Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва выступает за построение справедливого многополярного миропорядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о сотрудничестве без любых форм диктата.

Выступаем за построение справедливого многополярного миропорядка, который открывает новые возможности для развития равноправного сотрудничества, — отметил он.

Также Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.

Власть
Россия
Сергей Лавров
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.