Экс-помощница Байдена раскрыла его истинное отношение к России Тара Рид: у Байдена были антироссийские взгляды еще с 90-х годов

Бывший президент США Джо Байден еще с 1990-х годов проявлял негативное отношение к России, заявила его бывшая помощница Тара Рид. По ее словам, еще будучи сенатором, он проявлял явно выраженную антироссийскую позицию, передает РИА Новости.

Я помню, я приносила какие-то бумаги по работе и застала разговор Джона Маккейна (тогда сенатор от штата Аризона. — NEWS.ru) и Джо Байдена (в те годы сенатор от штата Делавэр. — NEWS.ru). И они говорили: «Мы не позволим России занять место за столом, мы не позволим им подняться экономически», — рассказала Рид.

Она отметила, что Байден проявлял стремление к конфронтации с Москвой еще в 2014 году, когда на Украине произошел переворот. Кроме того, Рид подчеркнула, что на протяжении всей своей дипломатической карьеры политик демонстрировал явное неуважение к российской стороне.

Ранее Рид заявила, что президент США Дональд Трамп проявляет уважение к российскому лидеру Владимиру Путину и даже испытывает перед ним страх. Она также отметила, что Путин любит русский народ и стремится укрепить суверенитет, защищая эти ценности.