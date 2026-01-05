Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 19:00

Экс-помощница Байдена раскрыла его истинное отношение к России

Тара Рид: у Байдена были антироссийские взгляды еще с 90-х годов

Джо Байден Джо Байден Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший президент США Джо Байден еще с 1990-х годов проявлял негативное отношение к России, заявила его бывшая помощница Тара Рид. По ее словам, еще будучи сенатором, он проявлял явно выраженную антироссийскую позицию, передает РИА Новости.

Я помню, я приносила какие-то бумаги по работе и застала разговор Джона Маккейна (тогда сенатор от штата Аризона. — NEWS.ru) и Джо Байдена (в те годы сенатор от штата Делавэр. — NEWS.ru). И они говорили: «Мы не позволим России занять место за столом, мы не позволим им подняться экономически», — рассказала Рид.

Она отметила, что Байден проявлял стремление к конфронтации с Москвой еще в 2014 году, когда на Украине произошел переворот. Кроме того, Рид подчеркнула, что на протяжении всей своей дипломатической карьеры политик демонстрировал явное неуважение к российской стороне.

Ранее Рид заявила, что президент США Дональд Трамп проявляет уважение к российскому лидеру Владимиру Путину и даже испытывает перед ним страх. Она также отметила, что Путин любит русский народ и стремится укрепить суверенитет, защищая эти ценности.

Джо Байден
Россия
отношение
антироссийские высказывания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский назвал одного из организаторов весомых ударов по России
«На бомжа»: в России не оценили образ Тарасова на зимней прогулке
Мадуро высказался о своем посте президента на суде в Нью-Йорке
В Венесуэле объявили мобилизацию
Российские туристы не могут вернуться домой с острова в Индийском океане
Шайба залетела в нижнее белье хоккеиста и вынудила его раздеться
«Жертвой»: в СБ ООН назвали причину атаки США на Венесуэлу
Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ
Украинские беженцы в Европе рискуют лишиться льгот
Опасные праздники! Врачи предупреждают: какие болезни провоцирует алкоголь
В Госдуме рассказали, чем аукнутся кадровые перестановки на Украине
Психолог дала советы по подготовке к сессии после Нового года
Поляки начали массово покидать Германию
Ледник Судного дня затопит всю Европу? Что известно, угрожает ли это России
ВСУ пропустили три «Искандера», решение Кремля по Венесуэле: что дальше
История со взрывчаткой в Москве приобрела неожиданный поворот
«Перед лицом агрессии»: Небензя заявил о полной поддержке курса Венесуэлы
«Никаких оправданий»: Небензя об атаке США на Венесуэлу
«Заключить соглашение о мире»: Орбан о встрече Путина и Трампа в Будапеште
Удаление зуба мудрости обернулось ужасными последствиями для москвички
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.