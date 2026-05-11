Стало известно, при какой скорости автомобиля можно сэкономить на бензине Автоэксперт Пачулин: при 70–90 километрах в час можно сэкономить на бензине

Скорость 70–90 километров в час в дальней поездке — наиболее экономичный для большинства современных автомобилей вариант с точки зрения расхода бензина, сообщил автоэксперт Станислав Пачулин. По его словам, которые приводит РИА Новости, слишком медленная езда не всегда позволяет экономить топливо, так как работа двигателя может перейти в неоптимальный режим.

Зона максимальной топливной эффективности для большинства современных автомобилей — это 70–90 километров в час на прямой передаче, это прямо «золотой коридор» экономии. На этих скоростях двигатель крутится в диапазоне 1800–2400 оборотов в минуту, аэродинамика терпима, — отметил он.

