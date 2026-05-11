Дерматовенеролог ответила, как защитить кожу от жесткой воды

Дерматовенеролог Ахматова: крем после душа защитит кожу от жесткой воды

Крем, нанесенный на тело после душа, защитит кожу от жесткой воды, заявила NEWS.ru врач-дерматовенеролог, косметолог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова. По ее словам, такая процедура убережет от шелушения, сухости и покраснений.

Если после водных процедур кожа шелушится, появляются сухость и покраснение, причиной может оказаться жесткая вода. Соли кальция и магния оседают на теле, пересушивая и оставляя невидимую пленку. В случае если жесткая вода оказывается еще и слишком горячей, эффект для кожи может усугубиться. Спасти наружный покров тела можно при грамотном уходе. В первую очередь стоит озаботиться установкой качественных фильтров в квартире или доме. Если такой возможности нет, можно использовать нейтральные моющие средства для душа, масло или синдеты. После водных процедур следует наносить кремы и бальзамы для восстановления защитного барьера кожи, — пояснила Ахматова.

Ранее косметолог Ирина Быстрова заявила, что домашняя микротоковая терапия помогает эффективно бороться с отеками и корректировать овал лица без походов в клинику. По ее словам, микротоки воздействуют на клетки кожи, улучшая их метаболизм и способствуя восстановлению.

