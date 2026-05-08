День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 05:30

Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица

Косметолог Быстрова: домашняя микротоковая терапия поможет уменьшить отеки лица

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Домашняя микротоковая терапия помогает эффективно бороться с отеками и корректировать овал лица без походов в клинику, заявила NEWS.ru косметолог Ирина Быстрова. По ее словам, микротоки воздействуют на клетки кожи, улучшая их метаболизм и способствуя восстановлению.

Домашний аппарат для микротоковой терапии — это устройство, которое использует слабые электрические токи для стимуляции кожи и мышц лица. Он предназначен для улучшения состояния наружного покрова тела, уменьшения отечности и повышения тонуса и общего омоложения. Микротоки воздействуют на клетки кожи, улучшая их метаболизм и способствуя восстановлению. Это помогает улучшить кровообращение и лимфодренаж, что в свою очередь способствует уменьшению отеков и улучшению цвета лица. Регулярное использование микротокового аппарата может помочь подтянуть овал лица и сделать его более четким, — сказала Быстова.

Она добавила, что для уменьшения отеков лица также используется RF-лифтинг, действие которого основано на прогреве тканей с помощью радиоволн верхних слоев дермы. По ее словам, такое тепловое воздействие стимулирует выработку коллагена и эластина, улучшает микроциркуляцию, повышает плотность кожи и делает ее более упругой.

Ранее семейный врач Анастасия Самойлова заявила, что использование коллагена в профилактических целях окажется пустой тратой средств. По ее словам, добавку следует принимать исключительно при наличии соответствующих медицинских показаний.

Здоровье
косметологи
советы
Life Style
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник повредил крышу дома во время атаки ВСУ на Воронеж
Путин посмертно наградил чиновника, погибшего при спасении детей от ВСУ
Самолет с президентом Казахстана приземлился в Москве
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.