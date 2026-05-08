Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица

Домашняя микротоковая терапия помогает эффективно бороться с отеками и корректировать овал лица без походов в клинику, заявила NEWS.ru косметолог Ирина Быстрова. По ее словам, микротоки воздействуют на клетки кожи, улучшая их метаболизм и способствуя восстановлению.

Домашний аппарат для микротоковой терапии — это устройство, которое использует слабые электрические токи для стимуляции кожи и мышц лица. Он предназначен для улучшения состояния наружного покрова тела, уменьшения отечности и повышения тонуса и общего омоложения. Микротоки воздействуют на клетки кожи, улучшая их метаболизм и способствуя восстановлению. Это помогает улучшить кровообращение и лимфодренаж, что в свою очередь способствует уменьшению отеков и улучшению цвета лица. Регулярное использование микротокового аппарата может помочь подтянуть овал лица и сделать его более четким, — сказала Быстова.

Она добавила, что для уменьшения отеков лица также используется RF-лифтинг, действие которого основано на прогреве тканей с помощью радиоволн верхних слоев дермы. По ее словам, такое тепловое воздействие стимулирует выработку коллагена и эластина, улучшает микроциркуляцию, повышает плотность кожи и делает ее более упругой.

Ранее семейный врач Анастасия Самойлова заявила, что использование коллагена в профилактических целях окажется пустой тратой средств. По ее словам, добавку следует принимать исключительно при наличии соответствующих медицинских показаний.