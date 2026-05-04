04 мая 2026 в 05:30

Врач раскрыла правду о чудодейственных свойствах коллагена

Врач Самойлова: коллаген в целях профилактики станет бесполезной тратой денег

Использование коллагена в профилактических целях окажется пустой тратой средств, заявила NEWS.ru семейный врач Анастасия Самойлова. По ее словам, добавку следует принимать исключительно при наличии соответствующих медицинских показаний.

Водорастворимый коллаген сегодня — абсолютный хит. Блогеры и инфлюенсеры убеждают, что это ключ к вечной молодости, сияющей коже и крепким суставам. Ключевая мысль, которую упускает реклама: этот белок — не панацея, а строительный материал. Чтобы он пошел в дело, в вашем организме должен быть наведен идеальный порядок. Поэтому пить коллаген «просто так» для профилактики морщин — бесполезная трата денег. Эффект будет значимым и заметным только при наличии четких показаний: например, при реабилитации после травм суставов или при выраженных признаках старения на фоне дефицита белка, — поделилась Самойлова.

Она пояснила, что аминокислоты, поступающие в организм из добавки, прежде всего будут направлены на заживление ран, поддержание хрящевой ткани при травмах, а также на синтез ферментов. В то же время, по словам врача, первостепенными задачами являются нормализация работы ЖКТ и предоставление организму возможности для синтеза собственного коллагена.

Ранее дерматолог-косметолог Наталья Ряховская порекомендовала включить в рацион авокадо и лосось для улучшения состояния кожи. По ее словам, после 35 лет уровень эстрогенов и прогестерона в организме снижается из-за стресса, возраста и диет.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
