ЕГЭ-2026. Что запрещено, разрешено: список требований — как пережить стресс

Рособрнадзор определил перечень действий и предметов, запрещенных для выпускников во время сдачи Единого государственного экзамена в 2026 году. Ранее ведомство сообщило, что разрешено делать во время ЕГЭ. Как ограничения могут повлиять на школьников, почему они необходимы — в материале NEWS.ru.

Что можно и нельзя делать на ЕГЭ-2026

Рособрнадзор опубликовал рекомендации с перечнем запрещенных действий для участников Единого государственного экзамена в 2026 году. Выпускникам не разрешается выполнять работу несамостоятельно и общаться с другими сдающими.

Кроме того, учащимся нельзя иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Запрещено выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы, фотографировать бланки и переписывать задания в черновики.

Сохраняется запрет на перемещения без сопровождения организатора ЕГЭ, разговоры и передачу предметов друг другу. Нарушителей удалят с экзамена с составлением акта.

Накануне Рособрнадзор опубликовал методические рекомендации, в которых перечислены разрешенные к использованию предметы в зависимости от сдаваемой дисциплины. Выпускники могут принести с собой непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, еду, воду и необходимые лекарства.

При сдаче экзамена по физике и биологии разрешается использовать непрограммируемый калькулятор и линейку без справочной информации. На ЕГЭ по географии можно принести с собой калькулятор, географические карты и статистические приложения. На химии не запрещается пользоваться калькулятором, периодической таблицей Менделеева, таблицей растворимости и электрохимического ряда напряжений металлов.

На экзамен по литературе выпускники могут взять с собой орфографический словарь. При этом все перечисленные средства (кроме еды, воды и лекарств) не должны содержать справочной информации.

Сдача ЕГЭ в 2026 году начнется 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни — с 22 по 25 июня. Можно будет пересдать один из предметов 8 и 9 июля.

Как запреты могут повлиять на сдающих ЕГЭ школьников

Большинство запретов для сдающих ЕГЭ действуют из года в год, отметил в беседе с NEWS.ru историк заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. Эксперт высказал мнение, что некоторые требования негативно влияют на психику детей и повышают уровень переживаний.

«Нам бы хотелось, чтобы этот перечень был пересмотрен. Я знаю, что запрещены обыски, которые допускались на ряде площадок. Это вызывало недовольство общественности, детей, родителей и педагогов. Но и остальные пункты вызывают не только скепсис, но и ощущение тревоги», — пояснил Снегуров.

В качестве примера он привел запрет на общение с другими школьниками во время экзамена. Педагог пояснил, что выпускник может спросить о чем-то у товарища, сотрудника или организатора ЕГЭ. По его мнению, странно, если другой человек, сдающий экзамен, будет в ответ молчать как истукан. Снегуров также напомнил, что были случаи, когда в школах во время ЕГЭ снимали двери в туалетах, чтобы контролировать выпускников.

«Это все-таки перебор, избыточный контроль, который ничем не оправдан. Пусть ребенок лучше спишет, чем окажется в клинике или с психологической травмой на всю жизнь или на многие годы. По-моему, здесь понятен выбор. Нужно снизить напор на учеников, поскольку это еще дети. Им исполнилось 18 лет, но это формальная метка», — высказал мнение педагог.

Он также подчеркнул, что иногда из-за давления со стороны организаторов хорошо подготовленный ученик не может вспомнить ответ на вопрос или не успевает закончить работу в срок.

«Прием экзаменов — это одна из составляющих педагогического процесса. У нас и так слишком много всяких замеров, диагностик, а также контрольных. Ребенок, подходящий к экзаменам, уже изнурен. Некоторые школьники уже в мае и апреле входят в полустрессовое состояние, толком не могут питаться, общаться, часто плачут. Подобные меры дают такой шлейф и резонанс», — высказал мнение учитель.

Он подчеркнул, что при этом нельзя допускать явных нарушений во время ЕГЭ. Тем не менее необходимо помнить о правах ребенка, а также о том, что здоровье и жизнь важнее любого контроля.

Почему ряд ограничений на ЕГЭ необходим

Детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с NEWS.ru выразила мнение, что в рекомендациях к проведению ЕГЭ нет ничего страшного. По ее словам, выпускники в возрасте 16 и 17 лет — это подростки, которые ведут активную жизнь, часто недетскую. Эксперт пояснила, что у экзамена должны быть свои правила.

«Нужно максимально снизить все возможные контакты, чтобы не было списывания и сохранялся критерий честности. Человек пришел и честно сам все сдал. С точки зрения психологии это стресс, но он будет в любом случае. Любой экзамен — это стресс для нервной системы, но он мобилизует все состояние человека, чтобы он мог сосредоточиться и сдать предмет», — пояснила специалист.

По мнению психолога, если подросток готовился к экзамену, то никакие препоны не будут его отвлекать.

Как родители могут помочь ребенку перед сдачей ЕГЭ

По словам Макаровой, необходимо заранее готовиться к экзаменам. Это итог учебного процесса, а не внезапное препятствие. Родители могут объяснить выпускнику, что это естественная ситуация, в которой нужно показать все, чему ты научился. Кроме того, родитель должен пояснить, что волнение перед ЕГЭ — это нормальная реакция.

«Ты будешь волноваться, но можешь попить водички и попросить выйти подышать в коридор вместе с сопровождающим. Пусть он постоит рядом. Если ты разнервничался и тебе плохо, то попроси о помощи. Кругом люди, которые тебе помогут. И попить дадут, и подышать выведут, и словом добрым подбодрят», — сказала специалист.

Макарова добавила: ребенок должен понимать, что ЕГЭ — это всего лишь этап. Впереди будут другие виды экзаменов в университете.

«Необходимо настраивать ребенка на то, что это не конец света, а естественный этап в жизни, которых будет еще много. Нужно вести себя спокойно, уверенно и готовиться. Если что-то случается, надо просить о помощи», — резюмировала психолог.

