05 мая 2026 в 16:45

Вассерман оценил идею разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ

Вассерман: пересдача предметов на ЕГЭ лишь еще больше нагрузит выпускников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пересдача предметов на ЕГЭ лишь больше нагрузит выпускников, повысив у них уровень стресса, заявил в беседе с «Ридусом» депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выступил против соответствующей идеи. Парламентарий отметил, что расширение возможностей по пересдаче экзаменов может сформировать у молодых людей искаженное восприятие жизни.

Боюсь, что нагрузка на детей при этом настолько увеличится, что риск сдать во второй раз экзамен хуже первого будет достаточно ощутим. Жизнь не пересдается. В жизни довольно редко бывает возможность что-то легко и быстро исправить. Экзамены — это в какой-то мере подготовка к жизни. Подготовка именно к тому, что все нужно правильно делать с первого раза. Конечно, это тяжело. Это ощутимый риск. Но риск получить неправильное отношение к жизни в целом гораздо страшнее, чем риск не сдать нормально ЕГЭ, — высказался Вассерман.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, разрешающий выпускникам пересдать ЕГЭ в дополнительные дни по двум и более предметам. Сейчас пересдать можно только один предмет, что, по мнению авторов документа, ограничивает возможность улучшить результаты для поступления в вузы, требующие баллов по нескольким дисциплинам.

Власть
Анатолий Вассерман
ЕГЭ
выпускники
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
