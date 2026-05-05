Вассерман оценил идею разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ

Пересдача предметов на ЕГЭ лишь больше нагрузит выпускников, повысив у них уровень стресса, заявил в беседе с «Ридусом» депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он выступил против соответствующей идеи. Парламентарий отметил, что расширение возможностей по пересдаче экзаменов может сформировать у молодых людей искаженное восприятие жизни.

Боюсь, что нагрузка на детей при этом настолько увеличится, что риск сдать во второй раз экзамен хуже первого будет достаточно ощутим. Жизнь не пересдается. В жизни довольно редко бывает возможность что-то легко и быстро исправить. Экзамены — это в какой-то мере подготовка к жизни. Подготовка именно к тому, что все нужно правильно делать с первого раза. Конечно, это тяжело. Это ощутимый риск. Но риск получить неправильное отношение к жизни в целом гораздо страшнее, чем риск не сдать нормально ЕГЭ, — высказался Вассерман.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, разрешающий выпускникам пересдать ЕГЭ в дополнительные дни по двум и более предметам. Сейчас пересдать можно только один предмет, что, по мнению авторов документа, ограничивает возможность улучшить результаты для поступления в вузы, требующие баллов по нескольким дисциплинам.