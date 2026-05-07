07 мая 2026 в 03:22

Рособрнадзор перечислил запреты на ЕГЭ-2026

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рособрнадзор опубликовал рекомендации с перечнем запрещенных действий для участников Единого государственного экзамена в 2026 году. Выпускникам запрещено выполнять работу несамостоятельно и общаться с другими сдающими, пишет РИА Новости.

Кроме того, выпускникам нельзя иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Также запрещено выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы, а также фотографировать бланки и переписывать задания в черновики.

Сохраняется запрет на перемещения без сопровождения организатора, разговоры и передачу предметов друг другу. Нарушителей удалят с экзамена с составлением акта.

ЕГЭ в 2026 году начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни — с 22 по 25 июня. Пересдать один из предметов можно будет 8 и 9 июля.

Ранее Рособрнадзор опубликовал методические рекомендации для участников Единого государственного экзамена, в которых перечислены разрешенные к использованию предметы в зависимости от сдаваемой дисциплины. Выпускники могут приносить с собой непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, а также еду, воду и необходимые лекарства.

