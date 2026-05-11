11 мая 2026 в 07:38

Всплыла еще одна загадочная деталь в деле об исчезновении Усольцевых

Исчезновение Усольцевых стало первым подобным случаем на Кутурчинском Белогорье

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Исчезновение семьи Усольцевых во время похода в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье стало первым подобным случаем в этой местности, сообщила глава администрации Минского сельсовета Красноярского края Наталья Бондарь. По ее словам, которые приводит ТАСС, место пользуется большой популярностью среди туристов, но сразу три человека там никогда не пропадали.

Могу сказать точно, это первая такая пропажа у нас. Место популярное, но не было такого, чтобы сразу исчезло три человека. Поэтому для местных жителей это шок, — поделилась Бондарь.

Глава сельсовета добавила, что инцидент сильно шокировал местных жителей. У них есть много версий произошедшего, но какой-то одной четкой так и не сформировалось.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе со своей пятилетней дочерью пропали более полугода назад. На данный момент проведение массовых поисковых мероприятий с привлечением большого количества волонтеров невозможно. Это связано с тем, что в районе поисков все еще лежит слой снега высотой около полутора метров.

Ранее представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду сообщала, что первыми на возобновившиеся поиски семьи Усольцевых отправятся координатор и пилоты беспилотных летательных аппаратов для оценки обстановки. Специалисты будут работать в тесном взаимодействии с экстренными службами региона.

Регионы
Красноярский край
пропажи
Усольцевы
