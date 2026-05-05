Остатки риса не выбрасываю: добавляю крабовые палочки — через 15 минут подаю запеченные суши

Запеченные суши из остатков риса — это гениальный способ превратить вчерашнюю кашу в изысканную закуску.

Хрустящие рисовые корзиночки, наполненные нежной начинкой из крабовых палочек, сливочного сыра и икры мойвы, запекаются в духовке за 10 минут. Вкус получается ярким, с пикантными нотками и ничем не уступает классическим суши.

Для приготовления понадобится: 2 стакана отварного риса, 1 ст. л. рисового уксуса, 100 г крабовых палочек, 50 г сливочного сыра, 1 ст. л. майонеза, 50 г икры мойвы (можно с майонезом), щепотка соли.

Рецепт: рис смешайте с уксусом. Скатайте небольшие шарики и выложите их в формы для маффинов. Дном рюмки или ложкой сделайте в каждом шарике углубление. Крабовые палочки мелко нарежьте, смешайте со сливочным сыром и майонезом. Наполните этой смесью углубления. Сверху выложите по чайной ложке икры мойвы. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 10–15 минут.

Дарья Иванова
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
