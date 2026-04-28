28 апреля 2026 в 07:32

Тосты с чесночным маслом — хрустящий завтрак с яйцом: вкус и аромат, перед которыми не устоять

Фото: D-NEWS.ru
Хрустящие тосты с чесночным маслом и яйцом — это завтрак, перед ароматом и вкусом которого невозможно устоять.

Хрустящий батон, пропитанный чесночным маслом, с колбасой и сыром внутри и нежным яйцом сверху создает идеальное сочетание для сытного начала дня.

Ингредиенты

Вам понадобится (на порцию): 2 кусочка белого хлеба, ломтик колбасы, ломтик сыра, яйцо, 20 г сливочного масла, зубчик чеснока, соль, перец, зелень.

Способ приготовления

В одном кусочке хлеба вырежьте отверстие в центре (стаканом или формочкой). На целый ломтик положите колбасу и сыр, накройте сверху ломтиком с отверстием. Смажьте заготовку сливочным маслом со всех сторон, включая бока. Выдавите чеснок, размажьте его по поверхности хлеба.

Выложите тост на противень, застеленный пергаментом. Разбейте яйцо в отверстие, посолите, поперчите. При желании посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 10–12 минут до схватывания яйца и румяной корочки.

Ранее стало известно, как приготовить завтрак с крабовыми палочками.

Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разнесли бойцов и технику ВСУ в клочья: успехи ВС РФ к утру 28 апреля
«Включите телевизор»: Казанский ответил критикам КВН
ВСУ загнали в «килл-зону», удар дронов по НПЗ: новости СВО к утру 28 апреля
Мошенники активизировались перед празднованием 9 Мая
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 апреля: инфографика
Москвичам предрекли неприятные прогулки по снежной каше
Казахстан нашел альтернативный маршрут для нефти, не дошедшей до Европы
Назван неочевидный способ избавиться от напряжения в челюсти
ВСУ попытались атаковать Россию ночью с помощью почти 200 БПЛА
Тейлор Свифт защитит свой голос и внешность от искусственного интеллекта
Австралия закупит у США новые РСЗО HIMARS на $1,5 млрд
На Украине вскрылся вопиющий факт о продовольствии для ВСУ
Россиянин ранен при атаке украинского дрона на автомобиль
Косметолог рассказала, какие продукты улучшат состояние волос и кожи лица
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 апреля
Стала известна сумма принудительных взысканий с Google в России
Россиянам рассказали, за какой мусор в дворовом контейнере грозит штраф
В Пентагоне трезво оценили современный противоракетный потенциал США
Иран поблагодарил Россию за солидарность в тяжелые времена
Врач назвала простые правила, позволяющие предотвратить появление рака
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

