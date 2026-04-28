Тосты с чесночным маслом — хрустящий завтрак с яйцом: вкус и аромат, перед которыми не устоять

Хрустящие тосты с чесночным маслом и яйцом — это завтрак, перед ароматом и вкусом которого невозможно устоять.

Хрустящий батон, пропитанный чесночным маслом, с колбасой и сыром внутри и нежным яйцом сверху создает идеальное сочетание для сытного начала дня.

Ингредиенты

Вам понадобится (на порцию): 2 кусочка белого хлеба, ломтик колбасы, ломтик сыра, яйцо, 20 г сливочного масла, зубчик чеснока, соль, перец, зелень.

Способ приготовления

В одном кусочке хлеба вырежьте отверстие в центре (стаканом или формочкой). На целый ломтик положите колбасу и сыр, накройте сверху ломтиком с отверстием. Смажьте заготовку сливочным маслом со всех сторон, включая бока. Выдавите чеснок, размажьте его по поверхности хлеба.

Выложите тост на противень, застеленный пергаментом. Разбейте яйцо в отверстие, посолите, поперчите. При желании посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 10–12 минут до схватывания яйца и румяной корочки.

