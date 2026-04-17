Крабовые палочки скупаю ради завтраков, а не салатов: бюджетно, питательно и вкусно

Завтрак с крабовыми палочками в лаваше — это быстрый, бюджетный, сытный и невероятно вкусный вариант для начала дня. Готовятся такие конвертики за 15 минут и исчезают со стола еще быстрее.

Для приготовления понадобится: 200 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, помидор, 3-4 ст. л. творожного сыра, лист тонкого лаваша, яйцо для смазывания, зелень по желанию.

Рецепт: крабовые палочки разберите на мелкие волокна. Помидор нарежьте мелкими кубиками, сыр натрите на терке. В миске смешайте крабовые волокна, помидор, твердый сыр и творожный сыр, при желании добавьте рубленую зелень.

Лаваш нарежьте на квадраты или прямоугольники. На каждый кусочек выложите начинку, заверните треугольниками или конвертиками. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте сверху взбитым яйцом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 10--12 минут до золотистого цвета.

