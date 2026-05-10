Мошенники начали сдавать квартиры с мертвыми хозяевами

10 мая 2026 в 15:35

МВД: мошенники сдают квартиры умерших собственников по фальшивым заявлениям

Мошенники сдают квартиры умерших собственников по фальшивым заявлениям о вступлении в наследство, сообщил замначальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев. По его словам, которые приводит РИА Новости, злоумышленники обращаются от лица дальнего родственника покойного и просят открыть наследственное дело.

Нотариус по закону не имеет права отказать. А в дальнейшем злоумышленники на основании выданного документа сдают в аренду недвижимость умершего, — отметил он.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники от лица силовиков убеждают россиян брать кредиты и отправлять деньги через банкоматы «доверенным людям» во избежание уголовной ответственности за якобы оказание помощи ВСУ. По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками Министерства обороны, Генеральной прокуратуры, казначейства или других госорганов.

Также заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин заявил, что мошенники из Мьянмы начали вербовать россиян, которые находятся за пределами государства. До этого, по его словам, аферисты обманывали только тех иностранцев, кто уже пребывал в королевстве.

